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Во Владивостоке погибла студентка из Китая, выпав из окна общежития

Следователи устанавливают обстоятельства смерти девушки

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Студентка из Китая погибла во Владивостоке, выпав из окна 11-го этажа общежития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русском. Как сообщили ТАСС в среду в СУ СК РФ по Приморскому краю, следователи проверяют обстоятельства гибели девушки.

"Подтверждаем [факт гибели], проверку проводим", - сообщил собеседник.

Он уточнил, что студентка жила в этом общежитии.

В ДВФУ учатся около 1,5 тыс. студентов из КНР, большинство из них уехали домой в январе на время празднования Восточного нового года. Из-за ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, более 700 из них не смогли вернуться в вуз и вновь приступить к занятиям. Все студенты, которые находятся в Китае, ранее написали заявления о переходе на индивидуальные учебные планы с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Теги
РоссияКитайПриморский край
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