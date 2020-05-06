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В Клину мужчина украл с территории сквера 17 "звезд медалистов", посвященных выпускникам

Ущерб от действий злоумышленника составил свыше 400 тыс. рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Злоумышленник украл в сквере в подмосковном Клину 17 латунных "звезд медалистов", размещенных на мостовой в честь выпускников школ. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что злоумышленник, находясь на территории сквера, расположенного на ул. Гагарина в Клину, с помощью отвертки похитил из брусчатки 17 латунных "звезд медалистов", закладываемых с 2007 года ежегодно в честь выпускников, окончивших школу с отличием. Сумма ущерба составила более 400 тыс. рублей", - сказала она.

По словам Петровой, после изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили и задержали по месту жительства 34-летнего подозреваемого в этой краже. Похищенное преступник успел сбыть в пункт приема металлолома.

В ходе дальнейшего расследования установлена причастность задержанного еще к 10 кражам из магазинов, квартир и помещений на территории Клина. Общая сумма ущерба от его действий составляет более 1 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража". Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

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Россия
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