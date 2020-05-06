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СМИ: в Аргентине разбился санитарный самолет

По данным издания La Nacion, на борту находились четыре человека

ТАСС, 6 мая. Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого находились четыре человека, разбился при посадке в ночь со вторника на среду в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду сообщила газета La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

Как отметило издание, помимо двух пилотов, в самолете, вылетевшем из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра, которые должны были перевезти в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. В настоящий момент выясняется, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате инцидента.

Основной причиной катастрофы, вероятно, стал сильный туман, указала газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, расположенного в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров.

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Аргентина
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