Все погибшие при пожаре в доме в Подмосковье были гражданами Узбекистана

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Все погибшие в результате пожара в частном доме в Раменском районе Подмосковья были гражданами Узбекистана. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах.

Пожар произошел во вторник рано утром, к моменту прибытия пожарных двухэтажный дом горел полностью на площади 100 кв. м. На месте пожара были обнаружены тела шести погибших.

"Их личности установлены. Все они граждане Узбекистана", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Московской области сообщили, что в доме могли проживать 26 граждан одного из соседних государств. Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).