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ABC: в Австралии произошел взрыв на угольной шахте

Пострадали пять человек

СИДНЕЙ, 6 мая. /ТАСС/. Взрыв произошел на угольной шахте в штате Квинсленд на севере Австралии. Об этом в среду сообщила телерадиокорпорация ABC.

По ее данным, взрыв произошел около 15:30 по местному времени (08:30 мск). На место происшествия прибыли спасатели и автомобили скорой помощи. Пятеро шахтеров были госпитализированы с ожогами тела и дыхательных путей, их состояние медики считают критическим.

Горнодобывающая компания Anglo American, которой принадлежит шахта, заявила, что на месте аварии начата эвакуация персонала. "Сотрудники шахты оповещены о случившемся и будут эвакуированы. Эксплуатация объекта прекращена, начаты экстренные аварийные работы", - говорится в заявлении.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

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