В Москве задержали подозреваемого в поджоге двух иномарок

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали приезжего мужчину, который поджег два автомобиля на юге Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступило сообщение о возгорании двух автомобилей на Шипиловской улице. Прибыв на место, полицейские установили, что неизвестный поджег автомобиль Volvo, а затем скрылся. Огонь быстро перекинулся на припаркованную рядом Toyota. В результате действий злоумышленника оба автомобиля выгорели полностью. В настоящее время сумма ущерба устанавливается.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний приезжий", - сказали в пресс-службе. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Подозреваемый арестован.