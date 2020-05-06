Пять человек пострадали при столкновении двух машин в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Автомобиль Lada Kalina врезался в иномарку на 7-м км автодороги Петродворец - Кейкино в Ломоносовском районе Ленинградской области. Как сообщили журналистам в УГИБДД по Петербургу и области, пострадали пять человек.

"Водитель (мужчина 1993 г. р.), управляя автомобилем Lada Kalina, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшемся во встречном направлении автомобилем Land Rover <…> В результате ДТП водитель автомобиля Lada и четверо пассажиров его автомобиля (мужчины 1991, 1998, 1991, 2000 г. р.) в тяжелом состоянии госпитализированы", - говорится в сообщении управления.

По факту происшествия проводится проверка.