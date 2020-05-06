По делу чиновника Минкультуры Мосолова арестовали имущество на 28,5 млн рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Суд в Москве наложил обеспечительный арест почти на 28,5 млн рублей, обнаруженных следствием у экс-руководителя центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, являющегося фигурантом дела в отношении замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия ведомства Павла Мосолова. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Столичный суд в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств при реконструкции одного из культурных объектов в России арестовал денежные средства в размере 9 млн рублей, $180 тыс. и €80 тыс., которые принадлежат бывшему руководителю центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимиру Цветнову", - сказал собеседник агентства. По его словам, на сегодняшний день сумма арестованных по делу денег составляет почти 28,5 млн рублей.

Как заявил в Басманном суде Москвы на избрании меры пресечения Цветнову представитель СК, в ходе проведения следственных действий по месту жительства у чиновника правоохранители изъяли свыше 25 млн рублей и дорогостоящие украшения, которые не могли быть приобретены им законным путем.

В пресс-службе Басманного суда Москвы, который удовлетворил соответствующее ходатайство СК, уточнили в среду ТАСС, что обеспечительные меры были избраны в начале марта.

"На денежные средства Цветнова в различной валюте, не превышающие сумму ущерба по делу, разрешено наложение ареста", - отметила пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Кроме того, она уточнила, что Басманный суд до 12 августа продлил срок домашнего ареста Мосолову. Мера пресечения на тот же срок также продлена остальным фигурантам дела о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.

Суть обвинений

Уголовное дело было возбуждено в ГСУ СК России 12 февраля 2018 года. 17 сентября 2019 года правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента центра сохранности объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), они были арестованы Басманным судом. Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей.

Магдеева в конце декабря 2019 года постановлением Московского городского суда была переведена из СИЗО под домашний арест. Позднее стало известно, что Мосолов признал вину, в связи с чем следствие попросило районный суд в феврале изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Показания на чиновника Минкультуры дал его подчиненный, следует из материалов дела.