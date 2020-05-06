Напавшему на медиков жителю Петербурга предъявили обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи за четыре дня завершили расследование дела о нападении на медиков в центре Петербурга. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, фигурант дела признал вину и раскаялся.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои"). Свою вину он признал, раскаялся", - сказали в управлении.

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вечером 2 мая в квартире одного из домов по Шпалерной улице сорвал индивидуальные средства защиты с врача бригады скорой помощи, прибывшей по вызову из-за резкого ухудшения здоровья его бабушки 1939 года рождения. После этого обвиняемый избил врача.

Фигурант и его адвокат уже ознакомились с материалами уголовного дела, которое в ближайшее время с обвинительным заключением будет направлено в прокуратуру.