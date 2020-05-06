{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ингушетии двухлетняя девочка утонула в сливной яме

Трагедия произошла в селе Яндаре

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Полиция в Ингушетии выясняет обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительной информации, утонула в сливной яме, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В детскую республиканскую клиническую больницу из села Яндаре привезли мертвого ребенка - двухлетнюю девочку. После сообщения в отдел МВД по Назрановскому району на место происшествия выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, об обстоятельствах смерти ребенка известно со слов родителей, которые рассказали, что их дочь играла на заднем дворе дома, где упала в сливную яму и утонула.

Теги
РоссияИнгушетия
Реклама на ТАСС
Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Павел Мамаев выплатил телеведущей Первого канала компенсацию за поврежденный автомобиль
Сумма составила 321 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС