В Ингушетии двухлетняя девочка утонула в сливной яме

МАГАС, 6 мая. /ТАСС/. Полиция в Ингушетии выясняет обстоятельства смерти двухлетней девочки, которая, по предварительной информации, утонула в сливной яме, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"В детскую республиканскую клиническую больницу из села Яндаре привезли мертвого ребенка - двухлетнюю девочку. После сообщения в отдел МВД по Назрановскому району на место происшествия выехала оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, об обстоятельствах смерти ребенка известно со слов родителей, которые рассказали, что их дочь играла на заднем дворе дома, где упала в сливную яму и утонула.