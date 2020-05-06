Московский подросток не признал вину в изготовлении СВУ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Подросток, ставший фигурантом уголовного дела об изготовлении самодельного взрывного устройства в 2018 году, не признал вину в Тушинском суде Москвы, который в среду приступил к рассмотрению дела по существу. Как уточнил ТАСС адвокат школьника Сергей Ашанин, суд принял решение о проведении процесса в отношении его подзащитного в закрытом режиме.

"Обвинение не признал. Показания давать готов после рассмотрения ходатайств защиты: я заявил о незаконности [проведения заседаний] в закрытом режиме, письменные возражения, а также вызове свидетелей защиты (это ходатайство было удовлетворено - прим. ТАСС)", - сказал защитник.

По его словам, слушание дела в закрытом режиме суд может назначить, если подсудимый не достиг 16 лет. "Суд не услышал, что моему подзащитному в начале этого года уже исполнилось 16 лет, а он сегодня говорил во время заседания об этом дважды", - отметил адвокат. В суде объявлен перерыв до 22 мая. Как ожидается, на следующем заседании планируется исследовать письменные доказательства по делу и допросить свидетелей обвинения.

Ранее в ходе предварительного судебного заседания адвокат заявил об исключении из уголовного дела двух протоколов осмотра, которые были проведены, по его словам, без разрешения суда перед задержанием его подзащитного. Также защитник попросил суд вернуть уголовное дело в прокуратуру, так как обвинительное заключение, на его взгляд, не соответствует требованиям УПК. Суд отклонил эти ходатайства.

Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года, 6 ноября того же года арестовали. На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области 31 октября 2018 года, когда пострадали трое сотрудников, погиб 17-летний юноша, принесший в здание СВУ. Московскому подростку в окончательной редакции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ. Следствие по делу завершено в январе 2020 года. 30 октября 2019 года Мосгорсуд не продлил подростку срок содержания под стражей и отпустил под домашний арест, а в конце января смягчил меру пресечения на запрет определенных действий. В ходе предварительного расследования дела подросток отказался от объяснений на основании статьи 51 Конституции РФ.