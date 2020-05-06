СК повторно попросил суд арестовать напавшего на полицейского на востоке Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Следствие повторно обратилось в суд с просьбой арестовать выходца из Киргизии, который напал на полицейского на Вешняковской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Перовского районного суда.

"В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева Махмуджана Машраповича", - сказали в суде.

По данным ГСУ СК РФ по Москве, 30 апреля полицейский патрулировал район для предупреждения нарушений режима самоизоляции. Вблизи жилого дома по Вешняковской улице он остановил мужчину 1979 года рождения для проверки документов. Однако тот повел себя агрессивно и применил насилие в отношении представителя власти. В интернете затем появилось видео, на котором мужчина кричит на полицейского и требует вернуть его паспорт. После этого он напал на сотрудника, сорвав с него фуражку. Далее между правонарушителем и полицейским начинается борьба, в ходе которой злоумышленник попытался завладеть его табельным оружием.

В отношении задержанного, которым оказался выходец из Киргизии и гражданин РФ Махмуджан Матмусаев, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя, не опасного для его жизни или здоровья"). 2 мая Перовский районный суд Москвы отказался арестовать его, освободив под подписку о невыезде. Однако затем следствие выяснило, что перед дракой с полицейским обвиняемый нанес ножевые ранения своему знакомому. После этого в отношении Матмусаева возбудили второе уголовное дело - по ст. 30 и ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").