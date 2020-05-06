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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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Павел Мамаев выплатил телеведущей Первого канала компенсацию за поврежденный автомобиль

Сумма составила 321 тыс. рублей
Павел Мамаев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Павел Мамаев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Футболист Павел Мамаев компенсировал ведущей Первого канала Ольге Ушаковой ущерб за поврежденный автомобиль в ходе инцидента у гостиницы "Пекин" в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Игорь Бушманов.

"Ознакомившись с материальным требованием истицы Ольги Маслий (Ушаковой), Павел Мамаев принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тысячи 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам", - сказал адвокат.

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В суде ранее сообщали, что ведущая Ольга Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту - прим. ТАСС) подала иск о компенсации материального ущерба к братьям Александр и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Ущерб, нанесенный ее автомобилю, она оценила в 321 тыс. рублей.

Ранее адвокат Бушманов сообщал ТАСС, что еще в ходе предварительного следствия, несмотря на то, что Ушакова не была признана потерпевшей и гражданским лицом по делу, в декабре 2018 года в целях своевременного возмещения ей материального ущерба как собственнику автомобиля, получившего повреждения в ходе инцидента с Соловчуком, со стороны Мамаева был осуществлен именной денежный перевод на сумму 200 тысяч рублей. По его словам, сведения об этом были представлены в уголовное дело, о чем Ушакова была официально уведомлена, однако такой добровольной компенсацией по неизвестным причинам не воспользовалась.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.

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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
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