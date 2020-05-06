Шестилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Казани

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Следователи в Татарстане инициировали доследственную проверку после падения девочки из окна квартиры. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по республике.

"Утром 6 мая из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на улице Кулахметова в Казани, выпала шестилетняя девочка. В результате полученных телесных повреждений она скончалась в автомобиле скорой помощи. По данному факту следственными органами СК проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, девочка приехала в гости к бабушке со своей сестрой. Утром бабушка ушла на работу, девочки спали. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.