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Обвиняемого в растрате экс-главу "Метростроя" выпустили из СИЗО под домашний арест

Под стражей Николай Александров находился около месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест бывшему главе "Метростроя" Николаю Александрову - фигуранту двух уголовных дел о растрате. Об этом журналистам в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Фрунзенского районного суда в отношении Николая Александрова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"). Александрову избран домашний арест", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее один из адвокатов экс-главы "Метростроя" Александр Олин сообщил ТАСС, что следствие взяло подписку о неразглашении с защитников Александрова.

В конце декабря прошлого года Александрова арестовали по делу о растрате средств ОАО "Метрострой". Главе компании вменяли заключение фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда Александрова отпустили под домашний арест, но в начале апреля по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате.

По версии следствия, Александров обеспечил подписание от лица УПТК филиал ОАО "Метрострой" договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях, согласно которым совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере более чем 729 млн рублей переходит к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%. "Метрострой" потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", в том числе спортивного клуба. Разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе. Действия обвиняемого, по версии следствия, были направлены на причинение ущерба ОАО "Метрострой".

Источник в следственных органах ранее рассказал ТАСС, что по новому уголовному делу показания на Александрова дали в том числе двое фигурантов первого дела - Олег Кузьменко (руководитель управления производственно-технологической комплектации, филиал ОАО "Метрострой") и Анатолий Болотов (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"). По словам собеседника агентства, по данным следствия, Александров, будучи главой "Метростроя", запрещал подчиненным предпринимать какие-либо меры по пресечению противоправной деятельности. Болотов заявил следствию о поступивших в его адрес угрозах со стороны представителей Александрова.

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РоссияСанкт-Петербург
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