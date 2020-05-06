Жителя Саратова отправили на принудительное лечение за убийство двухмесячной дочери

САРАТОВ, 6 мая. /ТАСС/. Суд признал виновным в убийстве двухмесячной девочки ее 38-летнего отца и отправил мужчину на принудительное лечение, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ.

Трагедия произошла 31 августа прошлого года. Мужчина, который проживал вместе 26-летней сожительницей, двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, остался дома один с детьми. Вместе с девочкой он поднялся на чердак дома, где туристическим мачете ударил ее по шее. Девочка умерла на месте, а мужчина сообщил ее матери, что ребенка забрали неизвестные. Женщина вызвала полицию.

"В ходе расследования мужчине проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что он не мог осознавать фактический характер своих действий вследствие психического расстройства. Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение", - отмечается в сообщении.