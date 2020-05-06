Суд отложил подготовку по иску к Кокорину и Мамаеву о компенсации за поврежденную машину

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы отложил на 25 июня подготовку по иску ведущей Первого канала Ольги Ушаковой к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву о взыскании ущерба за поврежденный автомобиль после инцидента у гостиницы "Пекин" в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в среду адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил ТАСС, что футболист единолично выплатил заявленную телеведущей сумму. "Ознакомившись с материальным требованием истицы, принял решение единолично компенсировать заявленную сумму в размере 321 тыс. 75 рублей, что и было сегодня сделано. Таким образом, теперь истец вправе отозвать свой иск к четырем ответчикам", - сказал адвокат.

Ведущая Ольга Маслий (фамилия Ушаковой по паспорту - прим. ТАСС) подала иск о компенсации материального ущерба. Ответчиками по нему значатся Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Ущерб, нанесенный ее автомобилю в ходе конфликта у гостиницы "Пекин", она оценивает в 321 тыс. рублей.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в Москве. Первый произошел около 08:30 мск, когда спортсмены в компании из нескольких человек стали участниками драки с водителем автомобиля Mercedes у гостиницы "Пекин". В результате водитель, гражданин Белоруссии Виталий Соловчук, получил черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб лица. Нападавшие также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины (иномарка принадлежала ведущей Первого канала Ольге Ушаковой). Позднее в тот же день в кафе на Большой Никитской улице Кокорин и Мамаев устроили драку с директором департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денисом Паком. Чиновнику было нанесено несколько ударов, он получил закрытую черепно-мозговую травму. Находившийся в кафе гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин, который попытался пресечь действия нападавших, также получил удар по лицу.

8 мая 2019 года Пресненский суд столицы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.