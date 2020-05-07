ФСБ предъявила генералу СК Музраеву еще одно обвинение

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи ФСБ России предъявили новое обвинение бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву, арестованному по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова. Как сообщил ТАСС один из адвокатов Андрей Грохотов, его подзащитный обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы.

"Нашему подзащитному было предъявлено новое обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы"). Вину Михаил Музраев не признает", - сказал защитник.

По этой статье предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.

Адвокат пояснил, что новое обвинение связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении Музраева еще в июле 2019 года. "Предъявление нового обвинения почти совпало с ходатайством следствия о продлении нашему подзащитному срока ареста, которое 6 мая было удовлетворено Лефортовским судом Москвы на срок до 12 месяцев, то есть до 10 июня", - сообщил Грохотов.

Из нового обвинения следует, что в рамках расследования одного из уголовных дел Музраев дал своим подчиненным указания, которые не отвечали интересам службы. Защита фигурантов отказывается комментировать фабулу всех уголовных дел в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

Заместитель начальника следственного управления ФСБ России генерал-майор Михаил Савицкий продлил срок предварительного следствия по делу Музраева до 26 июня 2020 года. Ранее Савицкий занимался расследованием уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников СК РФ, осужденных за получение взяток от криминальных авторитетов.

Задержание генерала

В рамках уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова генералу ранее было предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.

11 июня прошлого года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил в СИЗО Музраева и другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова, который перед задержанием в ходе обыска по месту жительства, по данным следствия, пытался воспрепятствовать работе правоохранителей.