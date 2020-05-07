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В Еврейской АО под трактором обрушился мост

Речь идет о переправе через реку Икура

ТАСС, 7 мая. Мост через реку Икура, ведущий к полям и пастбищам, обрушился у села Желтый Яр в Еврейской автономной области. Об этом сообщила в четверг прокуратура региона.

"Прокуратурой Биробиджанского района организовано проведение проверки по сообщению о разрушении мостового сооружения через р. Икура на территории Валдгеймского сельского поселения", - говорится в сообщении на сайте.

Это произошло в районе в села Желтый Яр, которое входит в Валдгеймское сельское поселение. Мост обрушился под трактором. Машина рухнула в реку вместе с мостом, водитель при этом не пострадал.

Как уточнили ТАСС в областной прокуратуре, мост вел от поселений к сельскохозяйственным полям и пастбищам, других переправ в этой местности нет. Бетонный мост был сильно изношен, кроме того была превышена допустимая нагрузка.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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