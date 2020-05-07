СМИ: не менее пяти человек погибли в Индии при утечке газа на химическом заводе

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, погибли в четверг при утечке ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии. Как сообщает телеканал NDTV, более 200 человек доставлены в больницы города.

На месте инцидента видны пожарные команды и кареты скорой помощи. Власти города обратились к жителям соседних с химзаводом районов с просьбой не покидать дома. Причины произошедшего пока не сообщаются.

По информации телеканала, предприятие, на котором произошла утечка газа, производит полистирол и бытовой пластик.