Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Да [задержан]. Подозревают в убийствах прошлых лет", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет об организации заказных убийств.

По словам источника, Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ.

Анатолий Быков родился 17 января 1960 года. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 1990-е стал предпринимателем. С 1997-го по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годы Быков - председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году был задержан по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как "Паша Цветомузыка". В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на жизнь Струганова и незаконном хранении оружия.

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