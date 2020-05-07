Три человека погибли при столкновении легковушки и грузовика в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Три пассажира легковой иномарки погибли, ее водитель госпитализирован после ночного ДТП с грузовиком в Волгограде. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, сегодня в 03:30 23-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 3-й Продольной магистрали на мосту через реку Царица, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "КамАЗ" под управлением 52-летнего жителя Республики Дагестан", - говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП от полученных травм на месте погибли трое пассажиров автомобиля Mercedes: две 22-летние женщины и 22-летний мужчина, водитель легковушки с травмами госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все его обстоятельства.