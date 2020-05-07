Автомобиль врезался в частный дом в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП в селе Грачевка Оренбургской области, где автомобиль врезался в стену жилого дома. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В с. Грачевка Грачевского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan Primera не справился с управлением и совершил въезд в угол дома. В результате ДТП пострадали пять человек", - сказано в сообщении.

Пострадавших деблокировали спасатели. Они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По данным пресс-службы УМВД России по Оренбургской области, в аварии пострадали четыре человека: 30-летний водитель и три пассажира автомобиля, они госпитализированы. Сотрудники полиции Грачевского района проводят проверка по факту ДТП.