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Источник: дело генерала СК Музраева о терроризме соединено еще с девятью делами

Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек
Михаил Музраев Дмитрий Рогулин/ТАСС
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Михаил Музраев
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. ФСБ России объединила уголовное дело в отношении бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева о террооизме еще с девятью делами. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в объединенном уголовном деле, помимо генерала СК, фигурируют еще восемь человек.

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"В одно производство соединены 10 уголовных дел, включая дела в отношении Музраева о терроризме, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении должностными полномочиями. Всего к уголовной ответственности привлечены девять человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, преступная деятельность Музраева и других обвиняемых по объединенному уголовному делу "носила многоэпизодный характер и осуществлялась в условиях строгой конспирации". В свою очередь адвокаты отказываются комментировать фабулу всех уголовных дел в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

В рамках уголовного дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова Музраеву предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ. Кроме того, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы").

11 июня 2019 года Лефортовский суд по ходатайству ФСБ отправил в СИЗО генерала и другого фигуранта дела - волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Лефортовский суд накануне продлил срок ареста генералу до 12 месяцев, то есть до 10 июня.

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