Создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Создатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин.

"Сегодня сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Москве задержан житель столицы, администратор групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере в отношении бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение фотографий личного характера", - сказал он. По словам Васенина, подозреваемый вымогал 300 тыс. рублей.

Васенин уточнил, что потерпевший с 2012 по 2017 годы проходил службу в одном из подразделений ГУ МВД России по Москве. "В октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ", - рассказал Васенин.

После того как заявитель отказался выплатить обозначенную сумму, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в группе и стали доступны широкому кругу лиц. "В настоящее время ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в крупном размере")", - сказал глава пресс-службы столичной полиции.