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В СК подтвердили задержание бизнесмена Анатолия Быкова за организацию двойного убийства

Речь идет об убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова
Анатолий Быков (в центре) Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Анатолий Быков (в центре)
© Следственный комитет РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Анатолий Быков задержан в Красноярске по подозрению в организации двойного убийства в 1994 году. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На основании собранной доказательственной базы о причастности Быкова к преступлению он был задержан, с ним выполняются следственные и процессуальные действия", - сказала она.

Уголовное дело расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Оно было возбуждено по ст. 102 УК РСФСР по факту убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые было участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Между ними произошел конфликт, и спустя некоторое время перед двигавшимся автомобилем Быкова прогремел взрыв. "Он решил, что это устроил Наумов с Войтенко, и, желая их убить, поручил организацию преступления своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов с Войтенко, из автомата и пистолета", - отметила представитель СК.

Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы. "Следователями проведен полномасштабный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе получены показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков", - сообщила Петренко.

Анатолий Быков родился 17 января 1960 года. Окончил факультет физического воспитания Красноярского педагогического университета, работал учителем в школе. В 90-е годы стал предпринимателем, с 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах стал председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с него судимость и погасил условный срок.

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