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На юге Петербурга обрушились строительные леса

По данным источника в экстренных службах, один человек погиб, еще пятеро пострадали
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© Петр Ковалев/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Строительные леса обрушились на Расстанной улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, пятеро пострадали.

"Обрушение строительных лесов произошло на Расстанной, 17. По предварительной информации, один человек погиб, пятеро пострадали", - сказал собеседник агентства. 

По данным ГУ МЧС, обрушение лесов произошло в строящемся 11-этажном здании. Погибший - 1987 года рождения. Пятеро пострадавших госпитализированы. Как сообщили ТАСС в скорой помощи, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести. 

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, погибший является гражданином Узбекистана.

 

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