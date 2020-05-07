На юге Петербурга обрушились строительные леса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Строительные леса обрушились на Расстанной улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по предварительным данным, в результате ЧП один человек погиб, пятеро пострадали.

"Обрушение строительных лесов произошло на Расстанной, 17. По предварительной информации, один человек погиб, пятеро пострадали", - сказал собеседник агентства.

По данным ГУ МЧС, обрушение лесов произошло в строящемся 11-этажном здании. Погибший - 1987 года рождения. Пятеро пострадавших госпитализированы. Как сообщили ТАСС в скорой помощи, двое из них находятся в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, погибший является гражданином Узбекистана.