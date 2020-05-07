Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки в Саратовской области

САРАТОВ, 7 мая. /ТАСС/. Годовалый мальчик погиб в Саратовской области после падения с шестого этажа, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Балаково организована доследственная проверка по факту гибели годовалого ребенка от травм в результате падения с высоты", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По предварительным данным, инцидент произошел в четверг. Ребенок умер в больнице от полученных травм.

На месте ЧП работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.