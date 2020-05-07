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В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку в метро

По словам задержанного, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, который подозревается в нападении с ножом на девушку на станции метро "Краснопресненская" в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Как отметили в главке, находясь на платформе станции "Краснопресненская" Кольцевой линии столичного метрополитена, мужчина из хулиганских побуждений напал на 22-летнюю девушку. Он догнал ее на лестничном переходе, приставил к ее шее нож и, применив силу, потребовал проследовать с ним в сторону общественного туалета. Действия злоумышленника привлекли внимание неравнодушных граждан, которые помогли девушке вырваться.

"Спустя уже несколько минут подозреваемый был задержан полицейскими УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции. У задержанного изъят предмет, схожий с ножом. Объяснить мотив своего поступка злоумышленник не смог. С его слов, таким образом он пытался познакомиться с потерпевшей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Россия
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