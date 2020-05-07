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Обрушение лесов в Петербурге произошло на стройке жилого комплекса премиум-класса

В компании Glorax Development пояснили, что в результате инцидента пострадали работники подрядной организации "ПКС Инжиниринг"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Обрушение строительных лесов, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и пострадали пятеро, произошло на стройке жилого комплекса премиум-класса Ligovsky City, расположенного по адресу Лиговский проспект, д. 232. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе девелопера Glorax Development, реализующего проект.

"Инцидент произошел во время строительных работ в ЖК Ligovsky City, произошло обрушение лесов. Работы выполняли сотрудники подрядчика "ПКС Инжиниринг", совместно с представителями прокуратуры и МВД компания устанавливает причины произошедшего", - сообщила официальный представитель застройщика.

Ранее источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что погибший является гражданином Узбекистана. Другой источник в экстренных службах также сообщил ТАСС, что все пострадавшие, по предварительным данным, также не имеют гражданства РФ и являются мигрантами.

ЖК Ligovsky City входит в проект развития исторического центра Санкт-Петербурга, в рамках редевелопмента Волковской промышленной зоны.

Компания Glorax Development основана в 2014 году. Она специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время портфель проектов Glorax Development составляет порядка 2,5 млн кв. м. Среди регионов присутствия компании - Санкт-Петербург, Москва и Московская область.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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