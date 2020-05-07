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Прокуратура требует возбудить дело за фейк о создании коронавируса для чипирования людей

В видеороликах утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по факту распространения в интернете фейка об искусственном создании коронавируса с целью чипирования населения. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратурой Москвы проведена проверка, в ходе которой установлено, что содержащаяся в видеороликах информация, не соответствует действительности и создает угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сказала она.

В видеороликах утверждается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также то, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов. 

В новость были внесены изменения - (12:56 мск) - добавлены подробности.

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