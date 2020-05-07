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В Воронеже в жилом доме обрушился балкон

Один человек пострадал

ВОРОНЕЖ, 7 мая. /ТАСС/. Женщина госпитализирована после обрушения балкона жилого дома в Воронеже. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы городского управления по делам ГО И ЧС.

"Балкон обрушился в Воронеже в доме на улице 9 Января, 169. Пострадала женщина, она госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи", - сказала собеседница агентства.

Как уточнила ТАСС представитель травматологического пункта Больницы скорой медицинской помощи Воронежа, пострадавшая с переломами костей таза госпитализирована в реанимацию.

По данным пресс-центра ЖКХ Воронежа, балкон обрушился на втором этаже трехэтажного дома, построенного почти 70 лет назад. Пострадала проживающая в доме женщина 1971 года рождения.

Теги
РоссияВоронежская область
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