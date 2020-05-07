В Ленобласти возбудили дело из-за необеспечения жильем 94-летнего ветерана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности после поступивших сообщений о том, что 94-летнего ветерана из Лодейнопольского района Ленинградской области не обеспечили жильем. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Ленинградской области по сообщению из СМИ о том, что 94-летнего ветерана не обеспечили жильем, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, неустановленные сотрудники администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области в период с 2010 года по настоящее время не реагировали на неоднократные заявления ветерана Великой Отечественной войны 1926 года рождения, а также не исполняли предписания прокуратуры и решения суда, направленные на устранение недостатков.

Должностные лица не приняли мер социальной поддержки по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий участника ВОВ, чем нарушили права и законные интересы ветерана, добавили в СК.