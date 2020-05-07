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Полиция Москвы проверяет обстоятельства драки между охранниками и посетителем в "Ашане"

Инцидент произошел в ТЦ "Гагаринский"

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку и устанавливает обстоятельства драки между охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в торговом центре "Гагаринский" на юге Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"5 мая между охранниками и посетителем магазина в ходе конфликта произошла драка. По данному факту полиция проводит проверку, выясняет все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг в Telegram-канале Bazа было опубликовано видео из магазина "Ашан" в ТЦ "Гагаринский", на котором видно, как два охранника преследуют посетителя вдоль торговых стеллажей. Один из них бьет молодого человека, опрокидывает на пол, после чего второй охранник бьет покупателя по лицу.

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