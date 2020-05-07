Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали еще одного подозреваемого в причастности к убийству Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах по прозвищу Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, куда поступило ходатайство об аресте фигуранта дела.

"В суд поступило ходатайство следствия о заключении под стражу Джанашии Д. Х., подозреваемого по п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство группой лиц по предварительному сговору"). Он проходит по делу об убийстве Иванькова. В настоящее время суд рассматривает вопрос о его аресте", - сказали в суде.

Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. В него выстрелили из снайперской винтовки Драгунова из припаркованного автомобиля.

Ранее по делу об убийстве Иванькова Басманный суд Москвы арестовал Муртаза Шаданию. Следствие считает, что он наблюдал за жертвой, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. Также заочно арестован организатор преступления Илья Симония. Он обвиняется в убийстве и незаконном обороте оружия (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ).