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В Индии из-за утечки газа на химзаводе погибли 11 человек

Еще более 800 человек госпитализированы

ТАСС, 7 мая. Число погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии выросло до 11. Об этом сообщило в четверг агентство ANI со ссылкой на директора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

По его словам, еще более 800 человек были доставлены в больницы. Свыше 1 тыс. местных жителей эвакуированы из района, где произошел инцидент.

Ранее газета Hindustan Times информировала о восьми жертвах. По ее данным, в числе жертв - две женщины и ребенок.

Инцидент произошел, по разным данным, около 03:00 утра (00:30 мск) на заводе компании LG Polymers. Люди в соседних с заводом районах в это время спали.

По данным источников Hindustan Times, утечка газа затронула порядка 20 соседних районов и деревень. Отмечены факты гибели домашнего скота.

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Индия
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