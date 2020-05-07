Три человека пострадали при жесткой посадке военного вертолета в Крыму

ТАСС, 7 мая. Военный вертолет Ми-35 во время планового полета совершил жесткую посадку в Крыму, три человека пострадали. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Южного военного округа.

"Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - сказали в округе.

В пресс-службе добавили, к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Ранее об инциденте сообщал источник в силовых структурах. Он уточнил, что пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В новость внесены изменения (17:39 мск) - добавлены подробности.