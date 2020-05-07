Уровень реки Сунжа в Ингушетии превысил критическую отметку

МАГАС, 7 мая. /ТАСС/. Уровень реки Сунжа в Ингушетии из-за обильных ливней превысил критический уровень на 70 см, в связи с чем власти Карабулака начали немедленную эвакуацию жителей близлежащих к реке домов, сообщил ТАСС заммэра города Азраил Джандигов.

"Мы сегодня с 8 утра работаем на месте, на данный момент самоэвакуировались жители двух улиц, где есть угроза подтопления. Это 502 человека, из них 223 - дети, это жители 116 домов, в которых остались по одному человеку. Мы подготовили пункты временного размещения на территории местной гимназии и детско-спортивной школы, но население в них размешаться отказалось, люди просто поехали к родственникам, сегодня мы рекомендовали им на ночь не возвращаться в свои дома. Река Сунжа достигла критической отметки и на 70 см поднялась выше нее", - сказал Джандигов.

По его словам, властями города предприняты все меры для недопущения подтопления, на реке была укреплена дамба.

"Но ситуация у нас более или менее стабилизировалась, поступления объема воды нет, даже идет небольшой спад. Где у нас была угроза подтопления, там нами предприняты оперативные меры по укреплению дамбы. Ее немного прорвало, но удалось устранить прорыв. Дома у нас не затоплены, но для предупреждения возможного сценария мы решили обезопасить людей", - уточнил собеседник ТАСС.

Также из-за паводка пострадало берегоукрепительное и водозаборное сооружение в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, в котором оказались подтоплены несколько десятков домов. А в среду в Малгобекской районе Ингушетии оказались подтоплены подвалы 24 частных домов, дожди размыли сельские дороги и повредили посевы жителей.

Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 7 мая на реке Сунжа продолжится повышение уровня воды с достижением опасной отметки.