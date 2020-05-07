Источник: один из пострадавших при жесткой посадке Ми-35 в Крыму умер

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Один из трех пострадавших в результате жесткой посадки военного вертолета Ми-35 на севере Крыма умер в больнице, сообщил ТАСС источник в медицинских кругах Джанкойского района, где произошло ЧП.

"Один скончался", - сказал собеседник агентства, отметив, что еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации, второй - в отделении травматологии.

Источник в экстренных службах полуострова также сообщил, что в Джанкой бортом санавиации вылетят врачи из Симферополя. "Три специалиста и средний медработник, вылетают [из Симферополя санитарной авиацией]", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что на месте медики оценят состояние пострадавших и то, нужно ли их госпитализировать в больницы республиканского центра.

Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму во время планового полета, три человека пострадали, сообщили ранее в четверг в пресс-службе Южного военного округа. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. К месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.