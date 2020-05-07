Число попавших в зону подтопления районов Вологодской области возросло до восьми

ВОЛОГДА, 7 мая. /ТАСС/. Количество муниципалитетов Вологодской области, где есть подтопленные паводком территории, возросло с четырех до восьми. Из-за обильных осадков в начале мая паводком подтопило 71 придомовой участок, пять участков автодорог и два моста, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС РФ по области.

"Всего в Вологодской области подтоплены 71 придомовой участок в восьми районах, одно подвальное помещение жилого дома в селе Сямжа, пять участков автомобильных дорог местного значения, два низководных моста в двух районах", - отметили в ведомстве.

В Верховажском районе, где в четверг ввели режим ЧС, подтоплены 49 придомовых участков, большая часть - в селе Верховажье, на одной из прибрежных улиц обустроена дамба. В Вологодском районе также подтоплено семь придомовых участков в поселке Сосновка. В Сямженском районе размыло участок дороги и оказался отрезан населенный пункт Согорки с 55 жителями. В Череповецком районе разрушен мост, отрезана деревня Нянькино с 13 жителями, там организована лодочная переправа.

В Вожегодском районе подтопило участок автодороги, отрезаны 11 населенных пунктов с 284 жителями. В Тарногском районе из-за размыва участка дороги нет сообщения с населенным пунктом Конторка, где проживают 50 жителей. В Харовском районе размыло два участка дорог, отрезаны три населенных пункта с 406 жителями, подтоплено 15 придомовых участков в городе Харовске. В Вытегорском районе подтопило мост через реку Андома, отрезаны четыре населенных пункта с 76 жителями.

В области ожидали подтопления в связи с высоким уровнем воды в водоемах из-за сильнейшего осеннего половодья в прошлом году - в ноябре из-за проливных дождей, последующих аварий, подтоплений и разрушений режим ЧС вводили в 18 муниципалитетах. Ущерб оценен в 15 млн рублей. Ледоход и первая волна паводка прошли в области этой весной благополучно, однако вторая волна паводка, вызванная дождями, привела к подтоплениям. Обильные осадки прогнозируются в области до 8 мая.