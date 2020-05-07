Во Владикавказе организовали прокурорскую проверку из-за подтопления улиц

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 мая. /ТАСС/. Прокурорская проверка организована по факту подтопления улиц во Владикавказе, сообщает пресс-службе ведомства.

"Прокуратурой республики организована проверка факта подтопления улиц города Владикавказа, в результате прошедших 6-7 мая дождей. По ее результатам будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц коммунальных служб, ответственных за надлежащее состояние ливневой канализации", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в администрации местного самоуправления Владикавказа (АМС), подтопление связано с тем, что ливнеприемники города не справились с большим количеством осадков за ночь.

В социальных сетях жители города выкладывают видео, где на затопленных участках люди передвигаются на надувных лодках. Вода затекла во дворы и жилые дома.