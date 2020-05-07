В Канаде полиция задержала поджигателей вышек мобильной связи

ОТТАВА, 7 мая. /ТАСС/. Полиция канадской провинции Квебек задержала двух поджигателей вышек мобильной связи. Об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Речь идет о мужчине и женщине, которые старше 20 лет. Их задержали ночью в четверг при поджоге двух вышек в пригородах Монреаля. Они взяты под стражу, сейчас выясняется их причастность к пяти аналогичным инцидентам, которые произошли в этом районе с конца прошлой недели. Вышки связи не получили значительных повреждений.

Полиция полагает, что данные инциденты связаны с набирающей в последнее время популярность в интернете теорией, согласно которой распространение коронавируса может быть связано с сетями 5G. При этом не уточняется, как именно, по мнению пользователей интернета, сети 5G могут способствовать распространению инфекции. В Канаде пока еще обсуждается вопрос перехода на стандарты связи 5G, а на вышках стоит 3G- и 4G-оборудование.

На эти происшествия уже отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, написавший в Twitter, что "вандализм в отношении вышек мобильной связи только угрожает нормальной работе экстренных служб и влияет на повседневную жизнь канадцев по всей стране". Он также добавил, что такие действия являются серьезным правонарушением и влекут за собой уголовную ответственность.