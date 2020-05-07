Банкира Олега Власова арестовали по делу о выводе из России 500 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве бывшего председателя совета директоров двух банков "Балтика" и "Инкредбанк" (Индустриальный кредит) Олега Власова в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, банкир арестован на два месяца.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы в отношении Олега Власова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 июля 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

По ее словам, Олегу Власову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

По данным МВД РФ, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, которому также предъявлено заочное обвинение по уголовному делу о выводе из РФ более 500 млрд рублей. Кроме того, заочное обвинение предъявлено другому фигуранту дела - молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.

Следствие считает, что в 2013-2014 годах участники международного преступного сообщества совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц, а затем направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества молдавский бизнесмен Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 году Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.