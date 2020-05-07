СК проводит обыски в домах Анатолия Быкова в Красноярске и Крыму

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ проводит обыски дома у предпринимателя Анатолия Быкова в Красноярске, а также в его доме в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в эфире программы "Стратегия" на радиостанции "Вести FM" в четверг.

"Сейчас проводятся в том числе обыски по месту жительства Быкова в Красноярске и его загородном доме в Крыму, изъяты фотоматериалы, относящиеся к периоду совершения преступления, а также документы, представляющие интерес для следствия", - сообщила представитель СК.

Она также рассказала, что осужденный к 13 годам лишения свободы Владимир Татаренков в ходе очной ставки с Быковым подтвердил свои показания о его причастности к двойному убийству, совершенному в 1994 году. "Следователи уже успели провести очные ставки (с задержанным Анатолием Быковым - прим. ТАСС), в том числе и с Татаренковым, где Татаренков подтвердил ранее данные показания", - сообщила представитель СК.

Она напомнила, что показания Татаренкова, признанного ранее судом одним из организаторов убийства, "стали одним из оснований подозрений, которые сейчас Анатолию Быкову вменяются".

Быков был задержан в Красноярске 7 мая в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 102 УК РСФСР по факту убийства двух жителей Красноярска в 1994 году - Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов с Войтенко, из автомата и пистолета. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы.

60-летний Быков стал предпринимателем в 90-е годы, до этого он был учителем. С 1997 по 2016 год был депутатом Законодательного собрания Красноярского края. В 1998-2000 годах стал председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году его задержали по подозрению в организации покушения на предпринимателя Вилора Струганова, известного в криминальных кругах как Паша Цветомузыка. В июне 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условного наказания, признав его виновным в подготовке покушения на Струганова и незаконном хранении оружия. В 2005 году суд в Красноярске снял с него судимость и погасил условный срок.