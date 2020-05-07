Мосгорсуд продлил до 13 августа домашний арест Майклу Калви

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг продлил до 13 августа домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Срок домашнего ареста Майкла Калви по ходатайству следствия продлен до 13 августа", - сказала собеседница агентства.

Тем же постановлением суд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - Филиппу Дельпалю, Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину, Максиму Владимирову и Алексею Кордичеву.

Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.