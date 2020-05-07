Создателю проекта "Омбудсмен полиции" Воронцову предъявили обвинение в вымогательстве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следствие предъявило создателю проекта "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову обвинение в вымогательстве и намерено попросить суд о его аресте. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В настоящее время задержанному предъявлено обвинение (по ч. 2 ст. 163 УК РФ "Вымогательство группы лиц по предварительному сговору" - прим. ТАСС) в инкриминируемом деянии. Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал он.

Ранее Васенин сообщал, что сотрудники УСБ главка задержали жителя столицы, администратора групп в социальных сетях и мессенджерах. Ему инкриминируется вымогательство в крупном размере. Васенин уточнил, что потерпевший в 2012-2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. По его словам, в октябре 2017 года ему позвонил подозреваемый, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тысяч рублей, угрожая в противном случае выложить личные фотографии полицейского в общий доступ.

После того как заявитель отказался платить, дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях и стали доступны широкому кругу лиц. Утром в четверг в квартире Воронцова в Москве прошел обыск, в котором участвовали, в том числе, бойцы спецназа.

В свою очередь адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что его подзащитный не признает вину.