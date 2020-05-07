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СК завершил следственные действия по делу владельца "Оптима девелопмент" Худояна

Речь идет о деле о мошенничестве на сумму 3,75 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Следственный комитет объявил об окончании следствия в отношении фигурантов уголовного дела о мошенничестве на сумму 3,75 млрд рублей, возбужденного в отношении владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат бизнесмена Александр Забейда.

"Следователи СК РФ сегодня уведомили всех фигурантов уголовного дела об окончании следственных действий. В ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами дела", - сказал адвокат.

По его словам, девелопер Альберт Худоян с момента задержания настаивает на своей невиновности. "Невиновность нашего подзащитного полностью подтверждается результатами различных экономических и юридических экспертиз, подготовленных ведущими российскими научными учреждениями и крупнейшими международными аудиторами", - отметил Забейда. Сам бизнесмен ранее неоднократно заявлял, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании "Оптима девелопмент".

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