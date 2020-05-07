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Полиция Петербурга привлекла к ответственности женщину, которая упала в Вечный огонь

Она находилась в состоянии алкогольного опьянения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскали и привлекли к административной ответственности женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения упала в Вечный огонь на мемориале на Марсовом поле и потушила его. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по городу и Ленинградской области.

"Полиция оперативно установила личность женщины, ставшей виновницей инцидента, произошедшего на Марсовом поле. Ею оказалась 27-летняя мать двоих детей. Женщина сообщила, что сделала это нечаянно. Гражданка была привлечена к административной ответственности, после чего отпущена", - отметили в пресс-службе.

Ранее в компании "Петербурггаз" ТАСС сообщили, что в результате инцидента мемориал не поврежден, горение было оперативно восстановлено.

В 1957 году, в год 40-летия Октябрьской революции, на мемориале был зажжен первый в СССР Вечный огонь, принесенный из мартеновских печей Кировского завода. Десять лет спустя от него был зажжен Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Огонь с Марсова поля был передан также на Малахов курган в Севастополе, Мамаев курган в Волгограде, Пискаревское мемориальное кладбище.

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РоссияСанкт-Петербург
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