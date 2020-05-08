Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Тегеран возросло до 11

ТЕГЕРАН, 8 мая. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в провинции Тегеран в четверг. Об этом заявил в пятницу глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

"11 человек пострадали, выбегая из своих домов. Также погиб один 60-летний соотечественник", - цитирует его агентство Mehr. Ранее сообщалось о шести раненых и одной жертве, которые обнаружены в районе города Демавенд.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране в четверг. Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Как сообщает агентство, самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен. В северных районах столицы землетрясение прошло незамеченным