{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Тегеран возросло до 11

Пострадавшие получили травмы, выбегая из домов

ТЕГЕРАН, 8 мая. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб и 11 пострадали в результате землетрясения, которое произошло в провинции Тегеран в четверг. Об этом заявил в пятницу глава Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейн Куливанд.

"11 человек пострадали, выбегая из своих домов. Также погиб один 60-летний соотечественник", - цитирует его агентство Mehr. Ранее сообщалось о шести раненых и одной жертве, которые обнаружены в районе города Демавенд.

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в Иране в четверг. Эпицентр землетрясения находился на границе провинций Тегеран и Мазендеран. Как сообщает агентство, самыми близкими городами к эпицентру являются Демавенд, Рудехен и Бумехен. В северных районах столицы землетрясение прошло незамеченным

 

Теги
Иран
Реклама на ТАСС
СК завершил следственные действия по делу владельца "Оптима девелопмент" Худояна
Речь идет о деле о мошенничестве на сумму 3,75 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС