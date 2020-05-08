В Москве задержали лжекуратора программы "Дети войны", похищавшего деньги у пенсионеров

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правоохранители задержали на юго-западе Москвы ранее судимого приезжего мужчину. который подозревается в хищении денег у пенсионеров под предлогом компенсации по программе "Дети войны". Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась 68-летняя москвича с заявлением о краже денег с банковского счета. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Незнакомец сообщил, что людям, родившимся до 1958 года, положена денежная компенсация в размере 250 тыс. рублей в рамках программы "Дети войны", он попросил продиктовать номер банковской карты и код, указанный в смс. Эти сведения ему якобы были необходимы для перевода денег на счет пенсионерки. Позже потерпевшая проверила баланс и выяснила, что обещанные деньги на счет не поступили, а находящиеся накопления похищены.

Волк добавила, что спустя несколько дней в полицию поступило еще одно заявление, от 80-летней москвички. Женщина сообщила, что ей позвонил мужчина, который представился куратором по программе выплаты компенсаций детям войны. Он попросил передать посреднику 120 тыс. рублей, после чего на счет пенсионерки якобы будет зачислена сумма почти в три раза больше указанной. Поддавшись на уговоры, пенсионерка сняла деньги в банке, передала их злоумышленнику и, спустя некоторое время, поняла, что ее обманули.

Полиция по данным фактам возбудила уголовные дела по статьям о краже и мошенничестве (ст. 158 и 159 УК РФ), которые соединены в одном производство.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в арендованной квартире на улице Дмитрия Ульянова. Им оказался приезжий, ранее судимый за аналогичные противоправные деяния", - сообщила официальный представитель МВД, добавив, что в ходе обыска у него изъяты банковские карты и мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Подозреваемый арестован.